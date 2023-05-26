Шольц планує поговорити з Путіним у "належний час"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує поговорити з президентом РФ "у свій час". Про це він сказав у інтервʼю газеті Koelner Stadt-Anzeiger, пише The Guardian, повідомляє Лівий берег.

"Мій останній телефонний дзвінок був певний термін тому. Але я планую поговорити з Путіним у належний час", – заявив він.

Попередня розмова між Шольцом і президентом РФ була на початку грудня.

Говорячи про можливість припинення війни переговорами, Шольц сказав, що Путін має зрозуміти: війна не може бути закінчена різновидом "холодного миру".