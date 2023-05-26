Компанії Маска дозволили випробовувати чіпи для мозку на людях

Компанії Маска дозволили випробовувати чіпи для мозку на людях
Фото: Steve Jurvetson

Компанія американського бізнесмена Ілона Маска Neuralink отримала дозвіл проводити клінічні випробування чіпів-імплантів для людського мозку, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ми раді повідомити, що отримали дозвіл FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів — ДС) на запуск нашого першого клінічного дослідження на людях", — повідомила Neuralink у Twitter в п'ятницю, 26 травня.

Компанія також повідомила, що набір охочих брати участь у перших клінічних випробуваннях ще не розпочато, але додаткова інформація буде оприлюднена найближчим часом.

Раніше FDA відмовило Маску і його компанії в проханні випробовувати чіпи на людях. Агентство тоді позначило десятки проблем, які компанія має вирішити, перш ніж проводити досліди.

У грудні 2022 року Маск заявив про плани протягом наступних шести місяців розпочати клінічні випробування на людях бездротового мозкового чіпа, розробленого компанією Neuralink.

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