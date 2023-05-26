Компанії Маска дозволили випробовувати чіпи для мозку на людях
Компанія американського бізнесмена Ілона Маска Neuralink отримала дозвіл проводити клінічні випробування чіпів-імплантів для людського мозку, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Ми раді повідомити, що отримали дозвіл FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів — ДС) на запуск нашого першого клінічного дослідження на людях", — повідомила Neuralink у Twitter в п'ятницю, 26 травня.
Компанія також повідомила, що набір охочих брати участь у перших клінічних випробуваннях ще не розпочато, але додаткова інформація буде оприлюднена найближчим часом.
Раніше FDA відмовило Маску і його компанії в проханні випробовувати чіпи на людях. Агентство тоді позначило десятки проблем, які компанія має вирішити, перш ніж проводити досліди.
У грудні 2022 року Маск заявив про плани протягом наступних шести місяців розпочати клінічні випробування на людях бездротового мозкового чіпа, розробленого компанією Neuralink.