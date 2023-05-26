Компанії Маска дозволили випробовувати чіпи для мозку на людях

Компанія американського бізнесмена Ілона Маска Neuralink отримала дозвіл проводити клінічні випробування чіпів-імплантів для людського мозку, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ми раді повідомити, що отримали дозвіл FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів — ДС) на запуск нашого першого клінічного дослідження на людях" , — повідомила Neuralink у Twitter в п'ятницю, 26 травня.

Компанія також повідомила, що набір охочих брати участь у перших клінічних випробуваннях ще не розпочато, але додаткова інформація буде оприлюднена найближчим часом.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our… — Neuralink (@neuralink) May 25, 2023

Раніше FDA відмовило Маску і його компанії в проханні випробовувати чіпи на людях. Агентство тоді позначило десятки проблем, які компанія має вирішити, перш ніж проводити досліди.

У грудні 2022 року Маск заявив про плани протягом наступних шести місяців розпочати клінічні випробування на людях бездротового мозкового чіпа, розробленого компанією Neuralink.