У США наближаються до угоди щодо підвищення стелі держборгу - Bloomberg

Білий дім та Республіканська партія наближаються до угоди про підвищення стелі державного боргу та обмеження федеральних витрат на два роки, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питання.

За останні дні сторони зменшили розбіжності в переговорах, проте остаточної угоди ще не досягнуто. Сторони досі не домовилися про розмір верхнього ліміту.

Згідно з умовами нової угоди, витрати на оборону буде дозволено збільшити на 3% в наступному році відповідно до бюджетного запиту президента Джо Байдена.

Угода також включатиме заходи з модернізації національної електромережі для використання відновлюваних джерел енергії, що є ключовою кліматичною метою, а також прискорення видачі дозволів на будівництво трубопроводів та інших проєктів, пов'язаних з викопним паливом, які підтримує Республіканська партія.

Угода скоротить 10 млрд доларів зі збільшення бюджету Служби внутрішніх доходів на 80 мільярдів доларів, яке Байден виграв у рамках свого закону про зниження інфляції.

Та угода, яка наразі формується, буде набагато більш обмеженою, ніж початкова пропозиція республіканців, які закликали до підвищення стелі держборгу до березня наступного року в обмін на 10 років обмеження видатків.

Якщо угода буде досягнута найближчим часом, то найімовірніше голосування в Палаті представників пройде у вівторок. Тоді Сенат повинен буде швидко провести голосування та відправити документ на стіл Байдену до 1 червня, коли у США можуть закінчитися гроші про функціонування та виплати боргів, що призведе до дефолту.

Член Палати представників Гаррет Грейвс, один з учасників переговорів, охарактеризував прогрес як "повільний". Він сказав, що Білий дім твердо відкидає вимоги республіканців додати критерії щодо роботи до критеріїв отримання права на Medicaid та інші програми соціального забезпечення.