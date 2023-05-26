Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський відмовився давати свідчення у Високому суді Лондона слідом за своїм партнером Геннадієм Боголюбовим, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні на сайті банку.

Позицію Коломойського було підтверджено під час перехресного допиту на майбутньому судовому слуханні по суті у Високому суді, що розпочнеться в червні в Лондоні.

Слухання по суті стосуватиметься багатомільярдного позову ПриватБанку про шахрайство та незаконне привласнення коштів, серед інших, проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Також було підтверджено, що жоден зі свідків Коломойського також не готовий давати усні свідчення під час слухання по суті.

Така новина з’явилася після несподіваної заяви на судовому процесуальному слуханні 29 березня про те, що Боголюбов не готовий давати свідчення під час слухання по суті.

Таким чином, на суді не буде свідків, які давали б фактичні свідчення на користь Коломойського і Боголюбова. Причини відмови від надання свідчень інвестори та їхні свідки не пояснили.

Раніше повідомлялося, що Лондонський суд зобов’язав Коломойського заплатити 600 тисяч фунтів, щоб уникнути затягування справи.