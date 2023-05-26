Штурм Капітолію в США: суд виніс найсуворіший вирок у справі

У США засновник і лідер ультраправої організації Oath Keepers Стюарт Родс отримав 18 років в'язниці у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року, повідомляє Європейська правда.

Ще один член організації Келлі Меггс, який керував осередком у Флориді, був засуджений до 12 років ув'язнення.

"Чого ми точно не можемо допустити, то це групи громадян, які через те, що їм не сподобалися результати виборів, починають революцію. Це саме те, що ви зробили. Насмілюся сказати, містере Родс, – і я ніколи не говорив цього раніше, – ви є постійною загрозою для нашої демократії та устрою цієї країни", – сказав суддя Аміт Мехта, який ухвалив вирок.

За його словами, 58-річний Родс не розкаявся і продовжує становити загрозу. На відміну від Родса, Меггс продемонстрував каяття за свої дії і зі сльозами на очах вибачився перед членами своєї сім'ї в залі суду.

У листопаді суд присяжних у Вашингтоні визнав Родса винним у змові з метою заколоту. Також його визнали винним у перешкоджанні офіційному розслідуванню та фальсифікації документів.

За даними ЗМІ, вирок Родсу став найсуворішим у справі про штурм Капітолію, хоча прокуратура просила для нього 25 років.

Раніше стало відомо, що чоловік на ім'я Річард Барнетт, який прославився завдяки фото з ногами на столі в офісі тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року, був засуджений до чотирьох з половиною років ув'язнення.

Як відомо, 6 січня 2021 тисячі прихильників тодішнього президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де в цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей включно з поліцейським, а проти сотень були порушені кримінальні справи.