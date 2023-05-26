Зеленський спростив проходження ВЛК та оформлення меддокументів

Президент Володимир Зеленський 26 травня підписав закони, які розширюють роботу військово-лікарських комісій та спрощують звернення документів та лікування для військових, затверджені на початку травня Верховною Радою, повідомляє Дзеркало тижня.

Закон №9154 передбачає можливість створення військово-лікарських комісій не лише за територіальних центрів комплектування, а також за державних та комунальних закладах охорони здоров'я.

Водночас закон №9158 передбачає вдосконалення процедури оформлення військовослужбовцям довідки про обставини травми як за результатами проведення відповідного розслідування (службового чи спеціального), так і без його проведення. Зокрема, спрощено документообіг між військовими частинами та закладами охорони здоров'я. Довідку про травму тепер буде складено протягом п'яти днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини.