Росіяни вишукують нові маршрути для "Шахедів" – Гуменюк

Військові Російської Федерації продовжують вишуковувати нові маршрути для обстрілів задля виявлення місць розташування українських систем ППО аби надалі спробувати знищити їх, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ворог намагався розсердити увагу протиповітряної оборони й атакувати з різних напрямків. Цього разу на південному напрямку, вже навчений роботою ППО, ворог вишукував знову нові маршрути для баражуючих снарядів (дронів-камікадзе - ред.) і заводив їх через тимчасово окуповану територію Херсонщини, потім деокупованою Херсонщиною і вже над Миколаївщиною два "Шахеди" таки знищили силами ППО. Це те, що стосується зони нашої відповідальності" , - сказала Гуменюк.

За її словами, армія РФ продовжує атаки авіацією на прифронтовій території. Правобережжя потерпає від керованих авіабомб (КАБ), бо загарбники використовують тактичну авіацію на відстані, яка для ППО поки що недосяжна. Намагаються атакувати різними силами озброєння для того, що ті системи ППО, які працюють результативно, не могли працювати в такому режимі.

"Вони намагаються використовувати хвилеподібні атаки саме для того, щоб побачити, звідки був захист і куди вдарити потім" , - сказала Гуменюк.

За прогнозом керівника об’єднаного пресцентру ОК «Південь», РФ буде і далі бити балістикою в тому числі. Така тактика допомагає переконатися в тому, де і в якій потужності та в яких регіонах працює протиповітряна оборона.