Президентка Грузії розкритикувала уряд за зближення з Росією

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на урочистій церемонії у День незалежності Грузії після традиційних привітань перейшла на різку критику уряду, повідомляє Новости-Грузия.

“Незрозуміло і образливо для нашого народу, коли уряд не думає про честь та гідність своїх громадян. Наша зовнішня політика стала незрозумілою. Щоденні заяви та дії відокремлюють нас від Європи та ведуть до ізоляції" , — сказала Зурабішвілі.

Вона наголосила, що уряду слід докласти більше зусиль для вироблення розумної політики з міжнародними партнерами та використати історичний момент для входження Грузії до європейської родини.

"Незрозуміло і прикро, коли сьогодні ми вважаємо, скільки мільйонів принесе нам "подарунок" у вигляді польотів (з Росією). Наша гідність продана за 200 чи 300 мільйонів?" , - сказала президентка Грузії.

За її словами, маніпуляції темою війни з Росією та "навіювання страху" не можуть бути "формулою успішного правління".

"Хто думає, що Росія поверне нам території в обмін на наші поступки, той нічого не навчився з нашої історії" , - сказала вона.

Зурабішвілі також зазначила, що уряд не вживає заходів і правил щодо росіян, які прибили до країни. Це стосується охорони здоров'я, освіти, купівлі нерухомості та несплати податків.

Виступ кілька разів переривався незадоволеним ремствуванням на урядовій трибуні.