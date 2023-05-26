Лукашенко може заволодіти ядерною зброєю РФ - ByPol

Російський диктатор Володимир Путін ризикує, розміщуючи ядерну зброю в Білорусі, бо диктатор Олександр Лукашенко може заволодіти нею, заявив керівник білоруської опозиційної ініціативи ByPol Олександр Азаров, повідомляє Новое время.

"Лукашенко — людина непередбачувана і може використати її навіть проти Росії. Тоді він використовуватиме її в переговорах з тією ж Росією. І тому росіяни неодноразово заявляли, що, якщо ядерна зброя буде поставлена, то тільки під контролем Росії… Український контрнаступ, дай Бог, він буде успішним — і тоді Лукашенко, бачачи, що в Кремлі уже не до нього, зможе заволодіти цією зброєю" , — сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, це великий ризик для Росії.

"Я думаю, що вони це розуміють і прораховують" , — сказав він.

Керівник ініціативи ByPol вважає, що розміщення ядерної зброї в Білорусі не вигідне ані Мінську, ані Москві, бо не принесе перемоги у війні проти України. Це лише потрібно Лукашенкові, щоб західні держави вели з ним переговори.

Тому Азаров погоджується, що розміщення ядерної зброї в Білорусі справді могло бути ініціативою Лукашенка, як про це раніше заявляв Путін.

25 березня російський диктатор Володимир Путін заявив, що планує розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Своє рішення він спробував виправдати тим, що Велика Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

За словами диктатора, росіяни вже переобладнали десять білоруських літаків для застосування тактичної ядерної зброї та передали білорусам ОТРК Іскандер, що здатні нести ядерний заряд. Також він заявив, що до 1 липня в Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Заяву глави кремлівського режиму піддали критиці низка країн.