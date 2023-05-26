Брав участь у репресіях: на Харківщині колаборанта засудили на 12 років

Жителя Куп'янська, який під час окупації Харківщини, працював у створеному окупантами "міністерстві внутрішніх справ" засудили до 12 років за колабораціонізм.

Про це йдеться в повідомленні﻿ СБУ.

За даними слідства, чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупантами і працював у "взводу патрульної служби".

"На цій "посаді" колаборант патрулював вулиці міста і брав учать у незаконних затриманнях місцевих жителів. Кожне таке затримання людини він "оформлював" під надуманими приводами, а потім звітував про це перед керівництвом окупаційного органу" , — йдеться в повідомленні.

На підставі доказів суд визнав його винним за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 12 років ув'язнення.