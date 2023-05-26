Єврокомісія прозвітує про статус вступу України, Молдови та Грузії

Європейська комісія наприкінці червня представить "усний звіт" про те, як Україна, Молдова та Грузія просуваються на шляху до вступу в ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це у Twitter написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Усний звіт про те, як Україна, Молдова та Грузія просуваються на шляху до вступу в ЄС, найімовірніше, надійде наприкінці червня, я гадаю, що близько 21 червня" , – зазначив він.

the "oral update" on how #Ukraine #Moldova & #Georgia are faring on their respective EU accession paths is likely to come in late June, my guess around 21 June. it will give ample of time for the Rada in ???????? to pass key legislative packages... https://t.co/o9n6Kxl4Dr — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 26, 2023

За словами кореспондента, це дасть достатньо часу Верховній Раді України для ухвалення ключових законопроєктів.

В уряді України кажуть, що працюють з кожною державою ЄС, аби відкрити переговори про вступ.

Переговори про вступ стосуються умов, за яких країну приймуть до ЄС. Вони зосереджені на прийнятті та імплементації законодавства ЄС (acquis). Мета полягає в тому, щоб країна-кандидат виконала умови членства, які часто називають "копенгагенськими критеріями".

Нагадаємо, за результатами дослідження, яке провів консорціум українських аналітичних центрів, підсумкова оцінка виконання Україною "євроінтеграційних" критеріїв склала 6,8 бала з 10, тобто перевалила за дві третини.