У Конгресі США прокоментували застосування F-16 по території Росії

Член Палати представників Конгресу США Джеррі Надлер не бачить причин заперечувати проти того, щоб Україна застосувала F-16 по території Росії, щоб захиститися від атак окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це Надлер заявив у коментарі журналістам.

"Не розумію, чому Росія вважає, що їй можна вести військове вторгнення на територію іншої держави, а її територія водночас повинна залишатися недоторканною для дій у відповідь" , – сказав конгресмен, який представляє в Конгресі Нью-Йорк.

Конгресмен заявив, що "особисто він не бачить проблеми" у тому, що Україна може застосувати отриману від партнерів далекобійну зброю по території Росії.

"Вони борються за своє життя, за свою країну, за демократію, за відновлення світового порядку… Я вважаю, вони мають отримати все, що їм для цього потрібно" , – сказав він.

BREAKING: Rep. Jerry Nadler says he “wouldn’t care” if Ukraine used American F16s to strike Russian territory and “personally wouldn’t mind” if Ukraine invaded Russia. via: @cosgrove_iv pic.twitter.com/HbVB1vEqDh — Greg Price (@greg_price11) May 25, 2023

Як повідомлялось, президент США Джо Байден підтвердив участь Вашингтона в "коаліції винищувачів" — американці планують тренувати українських льотчиків на бойових літаках четвертого покоління, зокрема F-16.

Спікер Командування Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат заявив, що кілька десятків літаків можуть бути передані Україні спочатку для вирішення поточних завдань.

При цьому так звану "коаліцію винищувачів" для України очолять Нідерланди та Данія.