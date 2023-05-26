Резерви нафти та газу зберігатимуть у підземних сховищах — Шмигаль
Кабінет міністрів України затвердить перелік підземних споруд, де будуть зберігатимуться енергетичні ресурси. Вони будуть недосяжні для ворога, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Як зазначив прем’єр, одне зі стратегічних завдань уряду - максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі. Зокрема енергетичних ресурсів.
"Сьогодні затверджуємо перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить нам облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз", - сказав Шмигаль.