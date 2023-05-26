Світло, вода та газ: що буде з тарифами в Україні цього літа

Тарифи на послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ) можуть зрости найближчим часом, і українців до цього поступово готують, повідомляє РБК-Україна.

Про те, на скільки може подорожчати комуналка.

Ціни на газ

Щодо цін на газ для населення в Україні діє тарифний мораторій. Відповідно до закону, під час воєнного страну кового стану та протягом 6 місяців після його скасування тарифи на газ, тепло та гарячу воду не підлягають підвищенню.

Більшість українців - близько 98% споживачів - одержують газ від державного "Нафтогазу". Для них діє тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр. У решти постачальників ціни коливаються від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр.

У травні "Нафтогаз" оголосив про продовження тарифу "Фіксований". Таким чином, ціна 7,96 гривні за кубометр діятиме як мінімум до 1 травня 2024 року.

Ціни на воду

Підвищення тарифів на воду планувалося ще наприкінці 2022 року. Тоді Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) намагалася встановити нові розцінки з 1 січня 2023 року для 32 водоканалів, але у результаті вирішила повернутися до цього питання навесні.

Рішення комісії очікувалося у березні, коли опрацьовувалась можливість підвищення у два етапи з 1 квітня та з 1 липня. На практиці це означало б, що для мешканців Києва ціни могли піднятися з 30,38 гривень за кубометр (з ПДВ) до 34,5 гривень і до 39,3 гривень відповідно.

Зазначимо, тарифи встановлюються для кожного водоканалу, тому вони різняться залежно від регіону. Причому вони залежать не лише від обсягів споживання, а й від кількості абонентів (що більше - тим дешевше), а також від джерел водопостачання та стану інфраструктури.

Поки остаточного рішення немає, але все може змінитися найближчими днями.

Зокрема, питання щодо підвищення цін на воду для населення стоїть на порядку денному НКРЕКП на 31 травня. Конкретні розрахунки про те, на скільки можуть здорожчати послуги водопостачання та водовідведення, не опубліковано, але очікується, що у великих містах вартість може зрости в середньому на 30%.

У самій Нацкомісії кажуть, що з 1 червня мають намір привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня.

Ціни на світло

На ринку електричної енергії в Україні діє механізм спеціальних зобов'язань. Через це для побутових споживачів діють такі тарифи:

1,44 гривні за кВт*год, якщо споживається менше 250 кВт*год на місяць

1,68 гривень за кВт*год, якщо споживається понад 250 кВт*год на місяць

Як писало РБК-Україна, в уряді тривають дискусії щодо перегляду. Серед варіантів - підвищення до 2,40 та 2,80 гривень за кВт*год. Хоча остаточного рішення тут також немає, і питання ще не закрите.

За словами голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, ціни необхідно піднімати через дорогі ремонтні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури. І на це треба приблизно 45-46 млрд гривень. Якщо розраховувати, як отримати цю суму, то тариф має становити 2,88 гривень за кВт*год.

Опитані експерти говорили, що поки складно говорити про те, чи подорожчає електроенергія взагалі, оскільки такі рішення приймаються на найвищому політичному рівні. Але водночас збереження моделі зі спеціальними зобов'язаннями, коли "Енергоатом" та "Укргідроенерго" власним коштом компенсують різницю між тарифом для населення та ринковою вартістю, може призвести до фінансового торнадо на ринку електроенергії.

Нацкомісія на засіданні 23 травня підняла тарифи на розподіл електричної енергії для більшості операторів (обленерго). Залежно від класу напруги вони збільшаться на 7-34%. З липня ціни піднімуться в середньому ще на 23%.

Двоетапне зростання тарифів на розподіл з 1 червня та 1 липня отримали оператори Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Київської Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Івано-Франківської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської областей та Києва.

Водночас для обленерго у прифронтових регіонах нові тарифи діятимуть лише з 1 липня.

Очікується, що рішення щодо операторів стане обґрунтуванням підвищення цін на електроенергію для населення з наступного місяця. Оскільки пільгова ціна згідно з рішенням Кабінету міністрів діє до 31 травня.

Але на думку заступника голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олега Семінського, підвищення можуть відкласти ще на місяць.

Як підвищуватимуться тарифи

Національний банк України закладав у свій прогноз зростання цін на послуги ЖКГ уже цього року.

"На прогнозному горизонті рівень адміністративної інфляції визначатиме, насамперед, урядові рішення щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ до ринкових рівнів у зв'язку з потребою усунення дисбалансів в енергетичному секторі" , - йшлося в інфляційному звіті за квітень.

Проте наголошується, що з урахуванням високої соціальної значущості тарифів їх підвищення буде поетапним і супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки (субсидій). А мораторій на газ, гарячу воду та тепло можуть скасувати не раніше 2024 року.