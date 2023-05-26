В ОП відповіли на заклик посланця Китаю віддати РФ окуповані території

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заклик спецпредставника уряду Китаю Лі Хуея щодо необхідності припинення вогню в Україні, "визнавши за Росією окуповані українські території", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Подоляк у Twitter.

"Будь-який "компромісний сценарій", який передбачає звільнення не всіх територій України та про який періодично говорять "анонімні джерела" в європейських та американських елітах, – рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна і, як наслідок, різкого зростання конфліктів у глобальній політиці".

За його словами, все це – блакитна мрія Росії.

"Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб'єкти продовжують грати в "російський медійний сценарій" і затягувати конфлікт?" – підкреслив Подоляк.

Перед цим видання "The Wall Street Journal" із посиланням на західних чиновників, ознайомлених із ходом переговорів Лі Хуея в європейських столицях, повідомило, що спеціальний представник уряду Китаю, імовірно, намагався переконати європейських візаві, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні, визнавши за Росією окуповані українські території.