Ракетний удар росіян по Дніпру: 27 травня у місті оголосили днем жалоби

У Дніпрі оголосили 27 травня днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетного удару по медзакладах у п’ятницю, 26 травня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні мера Дніпра Бориса Філатова в Telegram.

"Завтра у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по одній з наших лікарень" , — зазначив він.

Філатов також повідомив, що ракетний удар знищив філіал одного з медзакладів, де надавали психіатричну допомогу. Він наголосив, що жодних військових обʼєктів там не було.

Станом на 16:00 відомо про 26 поранених людей, серед них двоє дітей. Двоє людей загинули.

У ніч на 22 травня Дніпропетровщина зазнала масованої повітряної атаки російських військ. Є поранені, пошкоджені будівлі та транспорт.

ППО вночі збила 20 дронів-камікадзе та 4 крилатих ракети.

Також вранці внаслідок ракетного удару російських військових по Дніпру є влучання у медзаклад.