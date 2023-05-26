Посли ЄС схвалили санкції за дестабілізацію Молдови – журналіст
Постійні представники держав-членів Європейського Союзу схвалили санкції проти молдовських фізичних осіб, причетних до дестабілізації Молдови та підриву територіальної цілісності України, повідомляє Європейська правда.
Про це в п’ятницю повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
За його даними, до погодженого санкційного переліку увійшли двоє людей, яких ЄС звинувачує у підриві територіальної цілісності України, та ще п’ять, причетних до дестабілізації Молдови.
"Це перші підсанкційні особи в межах нового санкційного режиму", – додає Джозвяк.
Наприкінці квітня Рада ЄС затвердила новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови. Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.
За даними ЗМІ, до цього переліку можуть увійти олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топ-депутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також.колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.
Нагадаємо, Молдова раніше закликала Європейський Союз накласти санкції на політиків і олігархів, які допомагають Росії дестабілізувати країну.