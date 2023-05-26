У ВМС почав службу бронекатер "Буча": церемонію передачі відвідав Залужний

До складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України ввели малий броньований артилерійський катер "Буча", повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Міноборони.

Під час церемонії передачі катера був присутній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Буча" - малий броньований артилерійський катер, головне призначення якого патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах, а також захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України.

Передісторія: