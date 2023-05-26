Польща заборонить в'їзд до країни вантажівкам з Росії та Білорусі

Польща призупинить вантажні перевезення для транспортних засобів із Білорусі та Росії. В уряді пояснили такий крок необхідністю забезпечення громадського порядку, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить проект постанови міністра внутрішніх справ Польщі Йоахіма Станіслава Брудзінського, про який пише Money.pl.

"Вантажний рух через кордон з Республікою Білорусь вантажних автомобілів, мототягачів, причепів, у тому числі напівпричепів, та автопоїздів, зареєстрованих на території Республіки Білорусь або Російської Федерації, припиняється до особливого розпорядження" , - йдеться у повідомленні.

Постанова набирає чинності наступного дня після її опублікування. У МВС пояснили, що на цей крок зважилися через раптовий, кризовий характер останніх подій. Міністерство додає, що вказані вище дії відбуваються у зв'язку з необхідністю забезпечення громадської безпеки.

Наразі єдиний діючий прикордонний перехід з Білоруссю, через який проходять вантажні перевезення, знаходиться у Корощині. З 10 лютого рух на польсько-білоруському автомобільному прикордонному переході у Бобровниках було припинено до особливого розпорядження.

Видання повідомляє, що минулого вівторка Держдума РФ ухвалила звернення до уряду РФ про заборону транзиту польських вантажівок через територію Росії. Наразі проектом займеться уряд.

Президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників Польщі Ян Бучек пояснив, що йдеться про компанії, які перевозять вантажі до Казахстану, Монголії чи Узбекистану і змушені користуватися російськими дорогами.

Нещодавно в Росії заявили про те, що Польща нібито повинна розрахуватись з росіянами за звільнення від німецьких окупантів в часи Другої світової війни.

Польща вже заморозила активи російських олігархів на суму понад мільярд євро, однак для того, щоб їх конфіскувати, необхідно внести поправки до Конституції.

Нагадаємо, що Литва з 5 червня посилить контроль за товарами, які прямують через територію Білорусі та РФ до третіх країн.