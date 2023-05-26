Зеленський про удар по Дніпру: працюємо над збільшенням постачання ППО

Президент Володимир Зеленський після ракетної атаки окупантів по лікарні у Дніпрі заявив, що Україна буде робити все можливе, щоб пришвидшити постачання більшої кількості та якості систем ППО, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського.

"Протягом дня отримую доповіді щодо ситуації в Дніпрі та ліквідації наслідків чергового удару. Це суто звірство: російська ракета, балістика – проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти.

Станом на цю хвилину внаслідок удару загинули двоє людей. Мої співчуття рідним і близьким! Розбір завалів ще не завершився. Понад 30 людей поранені, серед них двоє дітей.

Ми зробимо все можливе, все неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО – це буквально щоденне питання для роботи з партнерами".

Зеленський також відзначив, що за цей тиждень Україна має значний прогрес щодо авіації:

"Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було передбачити ще півроку тому".

Крім того, на засіданні Ставки важливу доповідь зробив генерал Сирський – щодо відповідних напрямків на Донбасі.

Міністр оборони доповів на Савці щодо результатів зустрічі "Рамштайну". За словами Зеленського, є "хороші результати".

Також президент повідомив, що провів 26 травня нараду з міжнародниками щодо руху України в НАТО та нараду щодо нових санкцій – проти тих, хто сприяє російській агресії.