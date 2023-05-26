В окупованому Маріуполі пролунав вибух в районі "Азовсталі"
В окупованому Маріуполі ввечері 26 травня пролунав вибух в районі комбінату "Азовсталь", там великий стовп диму, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Маріупольська міськрада, радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.
"В Маріуполі вибух! Попередньо відомо про влучання в районі Азовсталі, там великий стовп диму".
Російські окупанти заявили нібито в напрямку Маріуполя випустили 2 далекобійні ракети.
Нагадаємо:
- У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області вночі 22 травня прогриміли щонайменше 2 вибухи.
- Також там лунали вибухи 19 травня. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, внаслідок вибухів у Маріуполі 19 травня загинули 24 російських окупанти.