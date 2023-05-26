В окупованому Маріуполі пролунав вибух в районі "Азовсталі"

В окупованому Маріуполі ввечері 26 травня пролунав вибух в районі комбінату "Азовсталь", там великий стовп диму, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Маріупольська міськрада, радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

"В Маріуполі вибух! Попередньо відомо про влучання в районі Азовсталі, там великий стовп диму".

Російські окупанти заявили нібито в напрямку Маріуполя випустили 2 далекобійні ракети.

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