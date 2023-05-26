ЄС засудив переміщення ядерної зброї Росії до Білорусі

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив угоду між Росією та Білоруссю про переміщення російських ядерних боєголовок на білоруську територію, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві Борреля, оприлюдненій зовнішньополітичною службою Євросоюзу в п'ятницю.

"Це крок, який призведе до подальшої надзвичайно небезпечної ескалації" , – констатував Боррель.

Верховний представник ЄС підкреслив, що це рішення суперечить зобов'язанням, які Росія взяла на себе в Будапештському меморандумі, згідно з яким Білорусь ліквідувала всю ядерну зброю зі своєї території. А також суперечить зобов’язанням, взятим у Спільній заяві лідерів п'яти ядерних держав від 3 січня 2022 року про те, що ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна вестися.

"Ми закликаємо Росію дотримуватися цих зобов'язань" , – зазначив Боррель.

Він додав, що білоруський режим є співучасником незаконної та неспровокованої агресивної війни Росії проти України.

"Ми закликаємо білоруську владу негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та скасувати рішення, які можуть лише сприяти зростанню напруженості в регіоні та підривати суверенітет Білорусі.

Будь-яка спроба подальшої ескалації ситуації буде зустрінута рішучою і скоординованою реакцією", – йдеться у заяві глави дипломатії Євросоюзу.

Раніше в четвер міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. За словами самопроголошеного білоруського диктатора Александра Лукашенка, ядерну зброю РФ уже почали перекидати у Білорусь.

У Білому домі заявили, що домовленості між РФ та Білоруссю наразі не змінили оцінки Сполученими Штатами рівня ядерної загрози з боку РФ.