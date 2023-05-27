ЗМІ: Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus

Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus, повідомляє Українська правда.

Про це пише Spiegel, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

За інформацією Spiegel, запит на поставки Taurus надійшов до Німеччини від української сторони останніми днями.

Видання "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" пише, що про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли у Берліні на початку травня.

Довідково. Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів. Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow.

Що цьому передувало: