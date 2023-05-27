Молдова продовжила режим надзвичайного стану ще на два місяці
Парламент Молдови підтримав на голосуванні продовження режиму надзвичайного стану з 4 червня ще на 60 днів. Такі заходи пов'язані з війною Росії, що триває проти України, повідомляє РБК-Україна.
Як заявив прем'єр-міністр Дорін Речан на засіданні парламенту, необхідність пролонгації режиму обумовлена ризиками та загрозами, що зберігаються, і спрямовані на національну безпеку й енергопостачання країни.
"Прохання продовжити НС мотивоване. Ми маємо зробити це знову. Біля нашого кордону триває війна", - зазначив він.
Молдавські парламентарі ухвалили продовження НС, схваливши відповідну пропозицію уряду, 58 голосами "за". Ініціативу було підтримано лише депутатами від партії "Дія та солідарність" (PAS).
Режим НС у Молдові
У країні запровадили надзвичайний стан на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, і тепер постійно продовжують.
Під час НП, згідно із законодавством країни, влада має право на:
- запровадження спеціального режиму в'їзду та виїзду до/з країни
- може встановити особливий режим використання повітряного простору
- встановити спеціальний режим пересування Молдовою
- екстрадувати людей, чия присутність може бути небезпечною для безпеки країни
- тимчасово евакуювати громадян із зон, що становлять небезпеку, створювати місця тимчасового розміщення для евакуйованих громадян
- встановлювати спеціальний режим роботи для економічних агентів та держустанов
- забороняти збори та маніфестації
- забороняти створення воєнізованих організацій
- мають право за необхідності проводити раціоналізацію споживання харчових продуктів та предметів першої необхідності
- можуть за необхідності тимчасово призупиняти постачання газу та електрики питної води
- можуть приймати рішення, щоб забезпечити населення газом та електроенергією
- координувати роботу ЗМІ, щоб правильно інформувати населення здійснювати заходи щодо боротьби з фейковими новинами
- забороняти звільнення працівників
- змінювати процедуру відставки керівництва економічних агентів та держустанов
- залучати громадян у роботу на благо суспільства
- реквізувати майно для боротьби з наслідками ситуації, через яку оголошено НП
- захищати інфраструктуру
- керувати потоком мігрантів
- вчиняти інші необхідні дії
- отримувати та керувати зовнішньою допомогою на час НС.
Нагадаємо, раніше президент Молдови Травня Санду повідомила, що РФ усіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб за прикладом Білорусі використати територію країни у війні проти України.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський заявляв про перехоплення нашої розвідки російського плану руйнування політичної ситуації в Молдові.