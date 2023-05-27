Ракетний удар по Дніпру: рятувальники завершили розбір завалів

У Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по медзакладу. Наразі відомо про двох загиблих і 32 постраждалих, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Дніпро. Станом на ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичного закладу завершено" , - йдеться в повідомленні.

Фото: рятувальники завершили розбір завалів у Дніпрі (t.me/dsns_telegram)

Ракетний удар по Дніпру: що про це відомо

Нагадаємо, що вчора російська армія завдала ракетного удару по лікарні в Дніпрі. Внаслідок чого постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні, а п'ятеро у важкому стані. Ця ракетна атака також забрала життя двох людей.

Від учора і всю ніч на місці трагедії тривали пошукові роботи. Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в будівлі в момент "прильоту". Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти.

Сьогодні ж у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими.