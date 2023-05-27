Данілов: Україна готова почати контрнаступ

Україна готова розпочати свій контрнаступ для звільнення своїх територій від окупаційних військ. Це може статися завтра, післязавтра чи через тиждень, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю для ВВС.

Як пише видання Данілов не став називати конкретні дати, але зауважив, що України "не має права на помилку" щодо цього рішення, оскільки це "історична можливість", яку "ми не можемо втратити".

За його словами, ЗСУ почнуть наступ, коли командири розрахують, що "ми можемо отримати найкращий результат на цьому етапі війни".

На запитання, чи готові Збройні сили України до наступу, він відповів: "Ми завжди готові. Так само як ми були готові захищати свою країну в будь-який момент. І це не питання часу".

"Це (контрнаступ - ред.) може статися завтра, післязавтра чи через тиждень. Було б дивно, якби я назвав дати початку тих чи інших подій. Так не можна... Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо. права на помилку" , - цитує ВВС Данілова.

Також секретар РНБО відкинув припущення про те, що контрнаступ уже почався, заявивши, що "знищення російських центрів управління та російської військової техніки" було завданням Збройних сил України з 24 лютого минулого року.

"На цій війні у нас немає вихідних" , - додав Данілов.

"Час повертати своє"

Зазначимо, що сьогодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вранці 27 травня опублікував у мережі відео із підписом "Прийшов час повертати своє".

На кадрах українські бійці готуються до битви, виголошуючи бойову молитву. А наприкінці ролика йде заклик до вступу до лав Збройних сил України.

Цікаво, що в мережі вже спалахнули обговорення на тему того, чи не натякав головком на початок анонсованого великого контрнаступу ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ

Варто зазначити, що ажіотаж навколо теми контрнаступу ЗСУ не стихає. І військово-політичне керівництво неодноразово робило заяви щодо підготовки наших військ до відповідних операцій.

З останнього - радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про те, що контрнаступ наших військових нібито вже "розпочався й триває протягом декількох днів".

Втім згодом він пояснив свої слова, зазначивши, що "контрнаступ не є "одноразовим заходом, який розпочинається з перерізання червоної стрічки".

Згодом заступник керівника ОП Ігор Жовква сказав, що контрнаступ почнеться, як тільки наша країна отримає необхідне озброєння від союзників.

Свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони готують дуже важливі контрнаступальні дії, однак для цього необхідно ще трохи часу.

В ГУР же зазначають, що українські військовослужбовці вже мають необхідний мінімум для початку контрнаступу. Але для повного витіснення окупантів треба більше озброєння, зокрема західні винищувачі.