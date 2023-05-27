Данілов підтвердив вихід частини "вагнерівців" з Бахмуту, однак є нюанс

Частина найманців ПВК "Вагнера" й справді виходить з міста Бахмут. Після перегрупування вони продовжать воювати, однак "в інших трьох місцях", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять слова секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в інтерв'ю для BBC.

Данілов підтримав рішення ЗСУ боротися в Бахмуті протягом тривалих місяців, попри те, що битва коштувала життя багатьом солдатам.

"Бахмут - це наша земля, наша територія, і ми повинні її захищати. Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) з перших днів війни" , - пояснив секретар РНБО.

За словами Данілова, українські військові продовжують контролювати невелику частину міста, однак важливо пам'ятати, що "Бахмут відіграв велику роль у цій війні".

Відповідаючи на питання, чи справді найманці "Вагнера" покидають територію міста, Данілов відповів:

"Так. Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... вони перегруповуються в інших трьох точках".

Ситуація на Бахмутському напрямку

Українські воїни, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, продовжують тиснути на ворога на флангах напрямку, щоб взяти Бахмут в оточення. Тим часом окупанти намагаються стягувати додаткові резерви, щоб замінити "вагнерівців" на армійські загони.

Варто нагадати, що голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці покинуть територію міста 1 червня, однак це не перша його подібна заява.

Як розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, найманці й справді можуть вийти з міста, однак не в повному складі, оскільки армії РФ немає ким проводити "заміну".