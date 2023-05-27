Українці можуть оформити та обміняти паспорт в Іспанії: де саме
Українці в Іспанії можуть оформити та обміняти паспорт. Сервісний центр запрацював у Мадриді, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Сервісний центр працює за адресою: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid. Графік роботи: понеділок - субота, з 9:00 до 18:00.
Паспортний центр складається з 5 мобільних комплексів - спеціально облаштованих мікроавтобусів білого кольору із символікою ДП "Документ". Наразі центр працює у тестовому режимі, тому отримати послугу можна за живою чергою. Після тестування запрацює електронна черга.
Які послуги можуть отримати українці у Мадриді:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.
Пізніше українці в Іспанії також зможуть обміняти посвідчення водія.
Варто зазначити, що в Іспанії діє ще один паспортний сервіс для громадян України. Він розташований за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia.
Де ще є паспорті сервіси України
Обміняти та оформити паспорти, а також обміняти водійські посвідчення можна у:
- Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав);
- Туреччині (Стамбул);
- Словаччині (Братислава);
- Чехії (Прага);
- Німеччині (Берлін).