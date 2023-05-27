Розпочато майже 80 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів окупантів в Україні
Головно правоохоронці розглядають три статті Кримінального кодексу України: 110, 111 та 438, повідомляє Ділова столиця.
Злочини, вчинені військовими РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 27.05.2023 порахували в Нацполіції.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 79 132 кримінальні провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.
З них:
- 66 793 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);
- 9 192 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- 2 890 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);
- 154 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).