Розпочато майже 80 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів окупантів в Україні

Головно правоохоронці розглядають три статті Кримінального кодексу України: 110, 111 та 438, повідомляє Ділова столиця.

Злочини, вчинені військовими РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 27.05.2023 порахували в Нацполіції.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 79 132 кримінальні провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

З них: