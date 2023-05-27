У РФ знову заговорили про умови миру: хочуть територіальних реалій

МЗС РФ в особі заступника голови Михайла Галузіна вкотре заявив про вимоги до "миру", зазначивши, що хоче відібрати собі окуповані території, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Галузін в інтерв'ю ТАСС, глава ОП Андрій Єрмак у Telegram.

"Для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру Україна повинна повернутися до нейтрального позаблокового статусу, зафіксованого в Декларації про її державний суверенітет 1990 року, відмовитися від вступу в НАТО і ЄС.

Мають бути визнані нові територіальні реалії, що склалися в результаті реалізації права народів на самовизначення" - заявив Галузін.



Він також заявив про традиційні "денацифікацію та демілітаризацію".

Після цього Єрмак написав у соцмережах без посилання на МЗС РФ, що Київ не буде говорити з Росією, поки її окупанти стоять на території України.