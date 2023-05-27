Безпілотники атакували нафтопереробну станцію у Тверській області

Два безпілотники-камікадзе атакували нафтопереробну станцію в селі Єрохіно Тверської області, у будівлі пошкоджено дах і стіни та вибито скло, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють ТАСС, Baza.

Повідомляють, що перший БПЛА залетів о 3:15, врізався в будівлю олійниці, після чого стався вибух - унаслідок цього було пошкоджено дах і стіну будівлі.

Другий БПЛА прилетів через пів години - він упав на землю і вибухнув.

Постраждалих немає, повідомляє влада.

Довідково: Станція в Єрохиному обслуговує нафтопровід "Дружба".