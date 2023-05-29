ISW: Пригожин підриває режим Путіна через образу

Засновник російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин вчергове побічно підірвав режим диктатора Володимира Путіна, критикуючи бюрократичну машину в РФ. Це, найімовірніше, пов'язане з образою на те, що не отримав обіцяну Кремлем нагороду за нібито "захоплення" Бахмута.﻿ Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Так, "кухар Путіна" відповідаючи на запитання журналіста про те, що російські державні ЗМІ забороняють будь-які дискусії про "вагнерівців", заявивши, що неназвані російські бюрократи лише виграють від такої цензури найближчим часом, від 1 до 3 місяців, перш ніж "народ почне чинити опір і почне ненавидіти бюрократів".

Пригожин заявив, що російські офіційні особи змогли б скористатися своєю історичною здатністю піддавати російське суспільство цензурі, якби РФ не розпочала війну проти України.

Він також помітно переключив обговорення з розмови про неназваних російських чиновників на пряме звернення до однієї особи.

"Коментарі Пригожина, найімовірніше, націлені на Путіна, якого російські державні ЗМІ зазвичай зображують як лідера, який безпосередньо займається невеликими інфраструктурними проектами та життями простих росіян" , - зазначають аналітики.

Експерти ISW вважають, що Пригожин, можливо, нападає на Путіна через те, що керівник Кремля не дав йому обіцяну нагороду за "захоплення" Бахмута.

Так, попередня атака Пригожина на Путіна відбулася 9 травня, і тоді керівник ПВК стверджував, що "вагнерівці" фактично захопили б Бахмут до 10 травня та зачистили місто до 20 травня, і спробував звинуватити у затримці відмову Міноборони РФ від передачі боєприпасів.

"Випади Пригожина на адресу Путіна та Міноборони Росії - у поєднанні з його хвастощами досягненнями "Вагнера" - можуть свідчити про те, що Пригожин розчарований тим, що не отримав обіцяної компенсації за "перемогу" у битві за Бахмут" , - йдеться у матеріалі.

Ключові висновки

У ніч із 27 на 28 травня російські сили завдали найбільшого удару безпілотника "Шахед" по Україні з початку війни.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що російська операція з надання допомоги на місці в Бахмуті може продовжуватись після встановленого 1 червня крайнього терміну і триватиме до 5 червня.

Темпи російських операцій довкола Бахмута залишаються помітно низькими.

Група "Вагнера" провела, як повідомляється, незаконний мітинг на підтримку Вагнера в Єкатеринбурзі 28 травня, незважаючи на повідомлення про заборону мітингу владою Єкатеринбурга.

27 травня російський пропагандист Володимир Соловйов розкритикував колишнього російського офіцера та затятого націоналіста Ігоря Гіркіна.

Війська РФ провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на рубежі Сватове - Кремінна.

Війська РФ вели обмежені наступальні дії на фронті Авдіївка - Донецьк.

Російські сили продовжували обстрілювати райони на півдні України.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що РФ наразі вимагає від російських громадян додаткових жертв для підтримки військових дій.

Російська окупаційна "влада" продовжує насильно депортувати українських дітей до РФ під виглядом літніх таборів.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин раніше заявив, що його найманці покинуть територію міста 1 червня, однак це не перша його подібна заява.

При цьому Сили оборони України, як зазначила заступниця голови Міноборони Анна Маляр, продовжують тиснути на ворога на флангах напрямку, щоб взяти Бахмут в оточення. Тим часом окупанти намагаються стягувати додаткові резерви, щоб замінити "вагнерівців" на армійські загони.

Додамо, що за словами Маляр, у Бахмуті та на флангах наразі немає активних бойових дій. Російські військові вирішили зробити ставку на інтенсивності обстрілів.