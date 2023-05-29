Дим не допоможе — британська розвідка про вразливість Кримського мосту

Російська військова доктрина надає використанню маскування великого значення. Однак ця тактика показала свою неефективність у ході війни з Україною, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, 24 травня Росія провела навчання щодо безпеки навколо Кримського мосту, що з'єднує російське місто Керч з окупованим півостровом. Це включало створення димової завіси, що частково маскує міст.

Димову завісу ставили автомобільні димогенератори ТДА-3, ймовірно, 28-ї бригади війська ядерного, біологічного та хімічного захисту.

За даними британської розвідки, російська доктрина вважає використання диму частиною маскування (камуфляжу та обману), чому вона надає великого значення.