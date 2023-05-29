У Запоріжжі затримали ексдепутата-комуніста, який наводив ракети — СБУ
У Запоріжжі контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата міськради від Комуністичної партії, який у квітні-травні корегував російські обстріли. Внаслідок ударів тоді загинули троє жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне промислове підприємство.
Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України.
За даними слідства, підозрюваний у 2001 році був засуджений на шість років за спробу державного перевороту. Після виходу на волю він вступив до місцевого осередку Комуністичної партії, а в 2015 році пів року був депутатом Запорізької міської ради від КПУ. Також затриманий був учасником проросійських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк".
Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
Як зазначили в СБУ, для виконання ворожих завдань підозрюваний сформував власну інформаторську мережу з колишніх однопартійців, які проживають у Запоріжжі. Через них він отримував інформацію про промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури.
"Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані відомості передавав РФ Для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник "звітував" про їхні наслідки до ФСБ", — повідомили в СБУ.
Під час обшуку в підозрюваного виявили мобільні телефони, які він використовував для спілкування з ФСБ, а також велику кількість забороненої комуністичної символіки.
Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.