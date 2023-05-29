У Запоріжжі затримали ексдепутата-комуніста, який наводив ракети — СБУ

У Запоріжжі контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата міськради від Комуністичної партії, який у квітні-травні корегував російські обстріли. Внаслідок ударів тоді загинули троє жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне промислове підприємство.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Служби безпеки України.

За даними слідства, підозрюваний у 2001 році був засуджений на шість років за спробу державного перевороту. Після виходу на волю він вступив до місцевого осередку Комуністичної партії, а в 2015 році пів року був депутатом Запорізької міської ради від КПУ. Також затриманий був учасником проросійських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк".

Фото: СБУ

Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Як зазначили в СБУ, для виконання ворожих завдань підозрюваний сформував власну інформаторську мережу з колишніх однопартійців, які проживають у Запоріжжі. Через них він отримував інформацію про промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури.

"Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані відомості передавав РФ Для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник "звітував" про їхні наслідки до ФСБ", — повідомили в СБУ.

Під час обшуку в підозрюваного виявили мобільні телефони, які він використовував для спілкування з ФСБ, а також велику кількість забороненої комуністичної символіки.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.