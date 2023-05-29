Що допомагає українцям долати стрес від війни - опитування

В Українському інституті майбутнього назвали головні активності, які допомагають українцям долати стрес під час війни: серед них спілкування з близькими, прогулянки та кіно. Про це йдеться у звіті за підсумками онлайн-дослідження, проведеного компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього, повідомляє Ділова столиця.

За даними опитування, останнім часом українцям здебільшого приносять задоволення такі заняття:

спілкування з рідними, дітьми або друзями — 50%;

прогулянки на свіжому повітрі — 44%;

перегляд фільмів або серіалів вдома — 42%;

проведення часу в інтернеті (YouTube, соцмережі, сайти) — 40%;

прослуховування музики (частіше для молоді) — 28%.

Також українці знаходять задоволення у вивченні новин про події на фронті, спілкуванні з домашніми тваринами, читанні, кулінарії, роботі.

Головні активності, які допомагають українцям долати стрес

Більшість учасників опитування (82%) вживають алкогольні напої, утім регулярно або доволі часто це роблять лише 18%. Частіше це роблять чоловіки. Крім того, вживання алкоголю знижується з віком.

"Для 16% це є важливим способом розслабитись та відпочити. 28% опитаних зізнаються, що збільшили вживання алкоголю після початку повномасштабної війни, а 26% кажуть, що зараз вживають алкоголю більше, ніж до війни" , — зауважують в УІМ.

Більшість учасників опитування (82%) вживають алкогольні напої

Онлайн-опитування проводилось 16-29 травня, у ньому взяли участь 1205 людей з різних регіонів України, крім населених пунктів на тимчасово окупованих територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей і Криму. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,9%.