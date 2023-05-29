У Білгородській області РФ вибухи та дим, у містах лунає сирена

У місті Шебекіно Білгородської області РФ сьогодні, 29 травня, пролунали вибухи, а потім увімкнули сирену. Мешканці помітили дим, повідомляє РБК-Україна.

За словами місцевих жителів, у Шебекіно пролунало кілька вибухів. Пізніше у мережі з'явилися фото, на яких помітний стовп чорного диму.

Місцеві пабліки заявляють, що місто та деякі села Шебекинського округу потрапили під обстріл. Жителям почали розсилати повідомлення про обстріл, а у місті включили сирену.

Пізніше в мережі повідомили, що в Шебекіно частково зникло світло, а в місті посилилися вибухи.