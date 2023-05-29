Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє націоналізувати "Сенс банк" Фрідмана

Верховна Рада на засіданні в понеділок, 29 травня, проголосувала в другому читанні за законопроєкт щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107-1, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників, повідомляє Економічна правда.

Про це ЕП повідомили три джерела, дотичні до процесу.

За законопроєкт проголосували 305 народних депутатів.

Варто зазначили, що закон набуде чинності після того, як його підпишуть спікер ВРУ та президент.

Нагадуємо:

Верховна Рада 2 травня не прийняла в цілому законопроєкт № 9107-1, який вдосконалює процедуру виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Зокрема, документ не підтримала фракція "Європейська солідарність".

23 травня Податковий комітет Ради схвалив законопроєкт у повторному другому читанні.

11 квітня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №9107-1, який дозволить НБУ дати старт націоналізації "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-банк").

Національний банк України написав та передав на розгляд парламенту законопроєкт, ухвалення якого дозволить державі націоналізувати "Сенс Банк".

Раніше Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни. Тоді єдиною підставою для такої націоналізації пропонувалося визначити проблеми з ліквідністю банку.