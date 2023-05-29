Путін офіційно дозволив "вибори" та депортацію на окупованих територіях

Президент Росії Володимир Путін підписав зміни до закону "Про воєнний стан", згідно із якими відтепер дозволено проводити вибори на тимчасово окупованих територіях України та депортувати звідти людей﻿. Про це йдеться у повідомленні на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляє Ділова столиця.

Тепер узаконена можливість "примусового та контрольованого переміщення громадян з території, де введено воєнний стан, на території, на яких воєнний стан не введений". Також дозволено проводити референдуми й вибори до так званих "органів державної влади" та "органів місцевого самоврядування" на окупованих територіях, якщо так вирішить Центральний виборчий комітет РФ. Це можна буде зробити як і на всій окупованій території, так і на якійсь її частині.

Зазначимо, у квітні Путін підписав указ, який передбачав можливість "депортації" українців з тимчасово окупованих територій України . Згідно з тим указом, українці, які живуть на окупованих територіях і вирішили зберегти громадянство України, мають право бути там до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.