Зеленський провів чергове засідання Ставки: про що говорили

Зеленський провів чергове засідання Ставки: про що говорили
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у Telegram.

"Щойно завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді.
Питання перше: фронт. Щодо загальної оперативної ситуації та щодо окремих напрямків доповідали Залужний, Сирський, Тарнавський (Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський - ред.).
Питання друге: комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром.
Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди".

Зеленський додав, що "за всіма пунктами" ухвалено відповідні рішення.

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