У Москві безпілотники врізалися у дві багатоповерхівки – росЗМІ

Російські медіа повідомляють, що вночі 30 травня безпілотники атакували дві багатоповерхівки у Москві.

За інформацією Baza, вибух стався близько 4 години ранку в багатоповерхівці на вулиці Атласова в Новій Москві.

Повідомляється, що у кількох квартирах вилетіли шибки.

"Baza" пише, що мешканці будинку, в якому стався вибух, виявили предмет, схожий на крило безпілотника. За версією поліцейських, зазначає видання, саме він міг стати причиною вибуху.

За даними видання "SOTA", постраждалих внаслідок інциденту немає.

"Baza" також повідомляє, що на місці вибуху в багатоповерхівці працюють вибухотехніки та співробітники ФСБ.

За попередньою версією, зазначає видання, у будинок міг врізатися безпілотник, який летів з боку Калузької області у бік Москви.

Зазначається, що, ймовірно, БПЛА летів на надмалій висоті та врізався у будинок у районі технічного поверху.

За інформацією видання "РИА Новости", яке посилається на співрозмовника в екстрених службах РФ, лише вночі 30 травня безпілотники влучили у два житлових будинки у Москві, постраждалих немає.

Зазначається, що один безпілотник влучив у верхні поверхи житлового будинку на вул. Профспілкової, 98, зруйнувавши фасад та скло будинку. Другий влучив у 24-поверховий житловий будинок на вулиці Атласова в Новій Москві.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що через атаку БПЛА у Москві кілька будівель отримали незначні пошкодження, ніхто серйозно не постраждав, пише агентство "ТАСС".

Собянін також заявив, що з метою безпеки на час роботи екстрених служб проведено евакуацію мешканців кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від потрапляння БПЛА, повідомляє "РИА Новости".