ППО знищила 29 "Шахедів", які летіли на Київ — Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони України у ніч на 30 травня знищили 29 ударних безпілотників Shahed 131/136 на підступах до Києва та в небі української столиці.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил.

Атака безпілотників тривала з 23:30 понеділка до 4:30 вівторка. З півночі та півдня зафіксували запуски 31 дрона-камікадзе, зазначили в командуванні.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА" , — йдеться в повідомленні.

Майже усі 29 дронів уражені на підступах до столиці та у небі Києва.