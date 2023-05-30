Генштаб: ЗСУ за добу знищили 410 загарбників та 51 крилату ракету

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 207 440 військових, 3 445 артилерійських систем, 3 092 БПЛА та 1 107 крилатих ракет.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 207 440 (+410) осіб ліквідовано,

танків − 3 802 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 7 469 (+2) од.,

артилерійських систем − 3 445 (+10) од.,

РСЗВ − 575 (+0) од.,

засобів ППО − 332 (+1) од.,

літаків − 313 (+0) од.,

вертольотів − 298 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3092 (+38) од.,

крилатих ракет - 1107 (+51) од.,

кораблів/катерів − 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 219 (+12) од.,

спеціальної техніки – 454 (+1).

Дані уточнюються.