Генштаб: ЗСУ за добу знищили 410 загарбників та 51 крилату ракету
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 207 440 військових, 3 445 артилерійських систем, 3 092 БПЛА та 1 107 крилатих ракет.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 207 440 (+410) осіб ліквідовано,
- танків − 3 802 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 7 469 (+2) од.,
- артилерійських систем − 3 445 (+10) од.,
- РСЗВ − 575 (+0) од.,
- засобів ППО − 332 (+1) од.,
- літаків − 313 (+0) од.,
- вертольотів − 298 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3092 (+38) од.,
- крилатих ракет - 1107 (+51) од.,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 219 (+12) од.,
- спеціальної техніки – 454 (+1).
Дані уточнюються.