Росіяни "евакуювали" документацію з окупованої Кремінної - ЦНС
Російські окупанти вивозять документи із захоплених ними держустанов міста Кремінна Луганської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Росіяни вивозять у тимчасово окупований Луганськ документацію із державних установ Кремінної", - зазначили у Центрі.
Раніше ЦНС повідомив, що загарбники вивозять до Росії документацію та майно із захоплених українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях.
Також 24 травня стало відомо, що росіяни вивезли військову документацію та шифрувальне обладнання з окупованого Криму.