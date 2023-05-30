Росіяни "евакуювали" документацію з окупованої Кремінної - ЦНС

Російські окупанти вивозять документи із захоплених ними держустанов міста Кремінна Луганської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни вивозять у тимчасово окупований Луганськ документацію із державних установ Кремінної" , - зазначили у Центрі.

Раніше ЦНС повідомив, що загарбники вивозять до Росії документацію та майно із захоплених українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях.

Також 24 травня стало відомо, що росіяни вивезли військову документацію та шифрувальне обладнання з окупованого Криму.