Байден: Надання Україні ATACMS все ще розглядається
Президент США Джо Байден заявив, що питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді, повідомляє Європейська правда.
Про це він сказав під час спілкування з медіа.
Байден коментував загострення повітряних атак РФ по Києву, зазначивши, що вони "не є несподіванкою".
"Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне", – сказав пезидент США.
На уточнювальне запитання щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет ATACMS Байден відповів, що ця тема "все ще в грі", маючи на увазі, що питання продовжує розглядатись.
Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.