Від 25 до 32 безпілотників атакували Москву − росЗМІ

За різними даними російських ЗМІ від 25 до 32 безпілотників атакували Москву вночі 30 травня, пошкоджено щонайменше два багатоповерхові будинки, повідомляється, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці, повідомляє Українська правда.

"Слідчі Слідчого комітету розслідують факти падіння безпілотних літальних апаратів на будівлі в Москві. Унаслідок падіння безпілотних літальних апаратів у кількох будівлях у Москві є незначні пошкодження.

Крім того, низку безпілотних літальних апаратів було збито силами російської ППО на підльоті до Москви" , - повідомив Слідком РФ.

Водночас Telegram-канали пишуть, що за різними даними, Москву атакували від 25 до 32 безпілотників.

"Прям возле нашего дома. Может, свалить нужно отсюда?" Російські Telegram-канали публікують, ймовірно, момент падіння одного з безпілотників у Підмосков'ї. Обережно, нецензурна лексика. Відео з Telegram-каналу "База" pic.twitter.com/zhade9fVaR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 30, 2023

Повідомляють, що нібито більшу частину з них збили сили ППО в Підмосков'ї, а частина безпілотників нібито зачепилися за дерева і дроти, оскільки летіли на надмалій висоті.

За даними "Бази", у житлові будинки врізалися три безпілотники, один із цих БПЛА ніс вибухові пристрої, які не здетонували.

Слідком запевняє, що постраждалих немає. Водночас мер Москви Сергій Собянін повідомив, що по медичну допомогу звернулися двоє людей, але нібито госпіталізація їм не знадобилася.

Він також додав, що "з метою безпеки на час роботи екстрених служб" вирішили евакуювати жителів кількох під'їздів у двох будинках, які постраждали від влучання БПЛА.