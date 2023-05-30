Розвідка Британії: Скільки коштів РФ витрачає на війну

Реальні військові витрати РФ є вкрай невизначеними через збільшення засекречування статей бюджету, особливо від початку вторгнення в Україну﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, 25 травня Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру повідомив, що російські військові витрати у 2022 році зросли на 9,2%, до 86,4 млрд доларів. За оцінками установи, це 4,1% ВВП Росії.

У Міноборони вказують, що реальні військові витрати Росії є вкрай невизначеними через збільшення засекречування статей бюджету (особливо з лютого 2022 року) та відсутність прозорості.