Китай відхилив прохання Пентагону про зустріч міністрів оборони

Китай відхилив прохання Пентагону про зустріч між міністром Ллойдом Остіном і його китайським колегою Лі Шанфу на полях Азійського форуму з питань безпеки в Сінгапурі, який пройде цього тижня, звинувативши США в нещирості, повідомляє Укрінформ.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Сполучені Штати прагнуть придушити і стримати Китай усіма можливими засобами та продовжують накладати санкції на китайських посадовців, китайські установи і компанії" , - сказав речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенг.

"Чи є щирість і значення будь-якого спілкування за таких обставин?" , - додав він.

За словами китайського дипломата, Сполучені Штати "повинні негайно скасувати санкції та вжити практичних заходів для усунення перешкод у двосторонніх відносинах, створення сприятливої атмосфери та умов для діалогу і спілкування" .

У Пентагоні своєю чергою заявили:

"Вночі китайська сторона повідомила США, що вона відхилила надіслане на початку травня запрошення міністра Остіна зустрітися з міністром національної оборони КНР Лі Шанфу в Сінгапурі цього тижня".

При цьому в американському Міноборони "твердо вірять у важливість підтримки відкритих ліній зв’язку між військовими двох держав як гарантію того, що конкуренція не переросте у відкритий конфлікт" .

Між тим у Вашингтоні остерігаються, що ця відмова може викликати занепокоєння серед союзників США в Південно-Східній Азії, які нервуються, бо опинилися між двома великими державами, і сподівались на деескалацію між Вашингтоном і Пекіном під час сінгапурської зустрічі.

У повідомленні Міністерства оборони Китаю про участь міністра Лі Шанфу в 20-му діалозі Шангрі-Ла йдеться, що глава відомства здійснить офіційний візит до Сінгапуру з 31 травня по 4 червня та, окрім іншого, "під час заходу зустрінеться з главами делегацій відповідних країн", без уточнення їхнього переліку.