Американський генерал порівняв армії України та РФ і назвав найсильнішу

Українська армія краща та могутніша за російську. Проте війська РФ все ще мають смертоносні можливості, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив американський генерал-майор у відставці Девід Болдвін, який командував Національною гвардією Каліфорнії.

"Неможливо порівнювати. Українська армія дуже добре керована. Вони мають великий бойовий досвід із 2014 року, чудова організація, і вони борються за те, у що щиро вірять - за свою Батьківщину. Ви протиставляєте це російській армії, яка, я сказав би, стала паперовим тигром" , — заявив він.

Генерал наголосив, що попри поразки на полі бою російська армія все ще має смертоносні можливості, від яких страждають українці. Мова йде про ракети, технологічні системи та ядерний потенціал. Проте з точки зору могутності, на думку Болдвіна, українське військо має перевагу.