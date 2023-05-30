Байден обговорив з Ердоганом розблокування вступу Швеції до НАТО

Президент США Джо Байден заявив у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, що він хоче, аби Анкара відмовилася від своїх заперечень проти вступу Швеції до НАТО, повідомляє Європейська правда.

Байден зателефонував Ердогану, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах у Туреччині в неділю. За словами Байдена, у розмові в понеділок Ердоган повторив бажання Анкари купити винищувачі F-16 у США.

"Я говорив з Ердоганом. Я привітав Ердогана. Він все ще хоче попрацювати над чимось, над F-16. Я сказав йому, що ми хочемо укласти угоду зі Швецією, тож давайте це зробимо. І ми знову будемо на зв'язку один з одним" , – цитує Байдена агентство Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи очікує він від Ердогана якихось зрушень у питанні членства Швеції в НАТО, Байден сказав, що говорив про це з турецьким президентом.

"Я порушував це питання з ним. Ми поговоримо про це більше наступного тижня" , – зауважив він.

Швеція і Фінляндія подали заявки на членство в НАТО минулого року, але Туреччина і Угорщина все ще не схвалили заявку Швеції.