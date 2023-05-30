Резніков: Німеччина може додати до коаліції винищувач Eurofighter

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що бачить можливість отримання з Німеччини винищувачів Eurofighter Typhoon. Про це він сказав в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke та французькій газеті "Ouest France", повідомляє Deutsche Welle.

"Якби Великобританія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було б важливим кроком" , — наголосив міністр.

Він нагадав, що вже існує міжнародна "танкова коаліція", в якій основною моделлю є німецький Leopard 2, а також американські Abrams і британські Challenger. Резніков додав, що аналогічно, може бути сформована "коаліція винищувачів" із базовою моделлю американського F-16, а також з Eurofighter і шведськими Gripen.

За його словами, загалом Україна потребує близько 120 винищувачів.

"Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам" , — сказав Резніков.

Міністр наголосив, що, перш за все, Україна вітала б участь Німеччини у навчанні українських пілотів на Eurofighter.